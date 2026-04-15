ニコラス・ケイジ主演のホラー映画『ロングレッグス』（2024）の新作映画が進行していることがわかった。米が伝えた。

不気味なシリアルキラーを演じたニコラス・ケイジが再び出演し、前作を手がけたオズグッド・パーキンスが脚本・監督・製作を務める。配給は前作のNEONではなく、パラマウント・ピクチャーズに移る。

この新作は『ロングレッグス』の“続編”というより、同作の世界観に連なる作品として企画されているようだ。

『ロングレッグス』は、FBI捜査官リー・ハーカーが、不可解な連続一家殺害事件を追ううちに、ニコラス・ケイジ演じる異様な殺人鬼“ロングレッグス”の存在へ迫っていくホラー・スリラー。「ここ10年で一番怖い」と話題を集め、世界興行収入1億ドルを突破するヒットを記録した。インディペンデント作品としても大きな成功を収め、2024年を代表するジャンル映画の一本となった。パーキンスはこの映画で一躍注目を集め、『THE MONKEY/ザ・モンキー』（2025）『KEEPER／キーパー』（2026）と個性的なホラージャンルを開拓した。

新作の物語や登場人物の詳細は現時点で明かされていない。直接的な続編なのか、前日譚なのか、あるいは同じ“恐怖の世界”を拡張する別の物語なのかは不明。前作で強烈な印象を残したあの不気味な男が、どのような形で再来するのか注目だ。

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