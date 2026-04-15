『スパイダーマン：スパイダーバース』『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』に続く、『スパイダーバース』3部作の最終章『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』より、新たな場面写真が公開された。 前作『アクロス・ザ・スパイダーバース』公開から3年。長く待たされたマイルス・モラレスの物語がいよいよ帰って