『スパイダーマン：スパイダーバース』『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』 に続く、『スパイダーバース』3部作の最終章『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』より、新たな場面写真が公開された。

前作『アクロス・ザ・スパイダーバース』公開から3年。長く待たされたマイルス・モラレスの物語がいよいよ帰ってくる。

『スパイダーマン：スパイダーバース』『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』 に続く、三部作の最終章『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』から新たな場面写真を公開 - 映画『スパイダーマン』シリーズ公式 (@SpidermanMovieJ)

マイルス役の本国声優シャメイク・ムーア、グウェン・ステイシー役のヘイリー・スタインフェルド、マイルスの父ジェファーソン・デイヴィス役のブライアン・タイリー・ヘンリーが復帰。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』も評判のフィル・ロード＆クリス・ミラーが引き続き製作・脚本を務める。

映画見本市「Cinema Con2026」では本作のプレゼンテーションが行われ、現地メディアがその様子を伝えている。物語は前作のラストで主人公マイルスが異次元に迷い込んだところから始まるといい、ミラーは本作を「これまでで最もエモーショナルな『スパイダーバース』映画」と紹介し、ロードは「最も壮大」と表した。

本作は長らく制作遅延が心配されていたが、「Cinema Con」会場では「まだラフな」映像も披露されたというから、2027年6月18日の米公開に向けた制作が進んでいることがわかる。現地映像は、初めてプレミアム・ラージ・フォーマット形式で編集されたものだったという。

『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月4日にUS公開予定。まだ少し時間があるので、チャイ・ティーでも飲みながら待とう。

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