Image: IRIS OHYAMA ここ最近、どうも荒っぽい強盗事件が増えています。ドアや窓をハンマーで破壊して押し込み、家に人がいる状態で被害に遭うケースも。こうした強盗被害に遭わないためにも、自宅への防犯対策は欠かせません。ですが、具体的にどうしたらいいの？85dBの爆音で侵入を知らせる Image: IRIS OHYAMA