【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】「森友文書」6回目開示 今回も佐川理財局長のメールはなかった「こちらはちょっと不開示とさせていただきます」財務省の担当者の言葉を聞いて、赤木雅子さんは呆然とした。「えっと、待って。池田さんのノートは不開示ってこと？」森友学園への国有地巨額値引きと公文書改ざんを巡る森友事件では、近畿財務局で改ざんに関与させられた赤木俊夫さんが命を絶った。妻の赤木雅子さんの請求に基づ
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