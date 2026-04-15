5月15日、28歳の誕生日に発売フィギュアスケート男子の友野一希が監修するレトルトカレー第2弾「TOMONO CURRY（本格ビーフカレー）」が、28歳の誕生日である5月15日より発売される。所属する第一住建グループのライフスタイル事業を展開する株式会社INOVE STYLEが4月13日に発表した。“勝負メシがカレー”である友野監修のカレーは、2024年8月に第1弾の「TOMONO CURRY（欧風チキンカレー）」が登場。販売開始から30分で完売する