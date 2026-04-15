5月15日、28歳の誕生日に発売

フィギュアスケート男子の友野一希が監修するレトルトカレー第2弾「TOMONO CURRY（本格ビーフカレー）」が、28歳の誕生日である5月15日より発売される。所属する第一住建グループのライフスタイル事業を展開する株式会社INOVE STYLEが4月13日に発表した。

“勝負メシがカレー”である友野監修のカレーは、2024年8月に第1弾の「TOMONO CURRY（欧風チキンカレー）」が登場。販売開始から30分で完売するなど反響を呼んだ。今回は「味違いの商品を作りたい」という友野の思いから企画がスタート。競技シーズンを終えたタイミングで試作と試食を重ね、満を持して商品化が実現した。

第2弾は、大人の味わいを意識した本格ビーフカレー。飽きのこない家庭の定番の味わいと、ホテルクオリティのコク深さを両立させた一品を目指した。牛肉は食べ応えのある大きめカットとし、柔らかさと旨味を最大限に引き出している。じっくり煮込んだ玉ねぎの甘みがルーに溶け込み、上品で奥行きのある味わいに仕上がった。

第1弾では辛さ調整用のスパイスを付属したが、第2弾では風味を引き立てるガラムマサラを採用。そのままでも、仕上げに加えても、本格的な味わいの変化を楽しめる。パッケージデザインは前作のアメリカンヴィンテージテイストを踏襲しつつ、より大人で上品な色合いに。友野選手自身のこだわりが細部にまで反映されている。

第1弾に続き、第2弾もトレーディングカードを特典として1枚封入。全9種類のうち、7種類がノーマルカード、2種類がサイン（印刷）入りレアカードとなっている。また、5個セット以上購入特典として、特製透明トレカをプレゼントする。

■友野コメント

「TOMONO CURRY」の第2弾がついに発売されます！ 今回は、ちょっと大人な味わいのビーフカレーに挑戦しました。大きめにカットした柔らかい牛肉と、じっくり煮込んだ玉ねぎの甘みがしっかり感じられて、コクのある仕上がりになっています。ルーの色合いやパッケージも、前作とは違った雰囲気を楽しんでもらえるようにこだわりました。ご家庭で「また食べたいな」と思ってもらえるようなカレーになっていると思います。ぜひ一度味わってみてください！



（THE ANSWER編集部）