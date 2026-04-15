プロのキャットグルーマーさんのもとにやってきたのは、体重10キロ超えの巨大猫さん…！？ギャップのある可愛い姿やプロの技術に多くの反響が集まっています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「すごい！猛獣感あってかっこいい」「でっかわいい！！最高♡」「目がおこなのに結構我慢してて偉い」といったコメントが寄せられました。 【動画：『12.88キロの大型猫』をプロがシ