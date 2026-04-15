プロのキャットグルーマーさんのもとにやってきたのは、体重10キロ超えの巨大猫さん…！？ギャップのある可愛い姿やプロの技術に多くの反響が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「すごい！猛獣感あってかっこいい」「でっかわいい！！最高♡」「目がおこなのに結構我慢してて偉い」といったコメントが寄せられました。

【動画：『12.88キロの大型猫』をプロがシャンプーした結果…素敵すぎる『仕上がり』】

大型猫さんのグルーミング

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』に投稿されたのは、凄腕のプロ「みーちゃん先生」が大型猫さんをシャンプーした時の様子です。

運ぶのもひと苦労のキャリーから登場したのは、メインクーンの「スターク」ちゃん。もっふもふな長毛さんで、みーちゃん先生とは久しぶりの再会だったそう。早速エリザベスカラーを装着し、爪切りから行っていきます。

毛玉取りとご機嫌ななめ？

耳掃除を経て、続いてはバリカン作業に。柔らかくて縺れやすいという胸元の毛玉を取り除くのですが、この部分、触るとかなり脂でベタベタなのだそう。脂が抜けるべき毛を巻き込んで、毛玉になってしまうのだといいます。

スタッフさんと2人がかりで難しい足裏も含めた全身の毛玉を取ると、いよいよシャンプーへ。しかし、この日のスタークちゃんはシャンプーの気分ではなかったらしく、不満気に可愛い声を上げていたのだとか。実はみーちゃん先生、嫌がられると予見していたというから驚きです。

スタークちゃんの変化

その時々で気分が変わるのは人間と同じだと語り、優しく話しかけながら手際良く洗っていくみーちゃん先生。初めは抵抗を見せていたスタークちゃんを無理やりではなくお利口さんにさせてしまう手腕はさすがで、最終的にはスタークちゃんも諦めモードに入っていたといいます。

そして、再び2人がかりでしっかりと乾かし、仕上げのカットで整えると…。スタークちゃんはふわふわサラサラとなり、さらにゴージャスで素敵な姿に！このあと体重を量って12.88キロと判明、チャンネル史上最大の猫さんだったそうですよ。

投稿には「今日は風呂キャンしたい気分だったのかな？不満タラタラw」「かっこいい見た目と鳴き声とのギャップがたまりません♡」「拘束するんじゃなくて動かないようにする技術は本当に流石です」「スッキリしてさらふわ感が最高ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、猫さんにまつわる様々な情報が投稿されています。みーちゃん先生のシャンプー動画もたくさん投稿されており、スタークちゃんの前回の姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。