「4月から給食費が無料になる」と聞いていたのに、実際には請求が届いて戸惑っている人もいるでしょう。 実は、2026年4月から給食費の負担軽減が始まっていますが、全国で同じ内容ではなく、地域によって保護者負担が残る場合があります。そこで本記事では、なぜ地域差が生まれるのか、なぜ請求が続くのか、そして保護者は何を確認すればよいのかを解説します。 給食費無償化は全国一律ではない？ 4月からでも請求