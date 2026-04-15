給食費無償化って地域によって違いがあるんですか？ 4月から給食費が無料になると思っていたのに、うちはまだ請求があります。

給食費無償化は全国一律ではない？ 4月からでも請求が届く理由

給食費の負担軽減は、2026年4月から公立小学校などを対象に始まりました。ただし、「4月から全国の家庭で給食費が必ず0円になる」という意味ではありません。文部科学省は、この仕組みを「学校給食費の抜本的な負担軽減」と案内しており、児童1人あたりの基準額を設けて国が支援する形をとっています。

基準額は、完全給食の小学校で児童1人あたり月5200円です。しかし、実際の給食費は自治体や学校種などによって異なります。学校給食の内容や回数が異なり、実際の食材費がこの基準額を上回る場合は、その差額を保護者から徴収できる仕組みです。つまり、4月以降も請求が届く家庭はあります。

なお、制度の対象は公立小学校です。学校の種類や、自治体の運用によって扱いが異なるため、同じ無償化でも家庭によって状況が変わることがあります。



地域によって給食費の負担が違うのはなぜ？

地域差が生まれる理由は、大きく分けて2つあります。まずは、もともとの給食費や献立や給食回数などの給食内容が自治体ごとに異なることです。文部科学省の「学校給食実施状況等調査 令和5年度」では、公立小学校の給食費月額平均は全国平均で4688円とされており、都道府県ごとに差があります。

もう一つは、自治体独自の支援策に差があることです。国の制度が始まる前から、すでに完全無償や一部補助を行っていた自治体もありました。文部科学省の同調査では、小中学校段階で全員を対象に給食費無償化を実施していた教育委員会は547で、調査対象1794の30.5％でした。

こうした自治体は、国の支援開始後も独自の上乗せ補助を続けて実質的な無償化を実現するケースがある一方で、国が示す基準額を超える部分を保護者に負担させる地域もあります。

例えば、同じ「給食費無償化」と書かれていても、ある地域では保護者負担が0円である一方、別の地域では月数百円から千円程度の請求が残っていることもあります。言葉だけを見ると同じでも、中身は同じではありません。こうした点が、保護者から見たときに誤解しやすい部分です。



給食費をまだ払う場合に確認したい3つのポイント

給食費の請求が続いているときは、まず「差額負担なのか」を確認しましょう。自治体が国の基準額を超える分を保護者に求めているなら、請求が残るのは制度上あり得ます。請求書や学校からの案内に、対象月や徴収理由が書かれていないか確認すると判断しやすくなります。

次に、「対象となる学校種か」を確かめることも大切です。今回の国の支援は、公立小学校が中心です。兄弟姉妹で学校段階が違う場合は、上の子だけ請求が続くこともあり得ます。

同じ家庭でも学校によって扱いが異なるため、制度が分かりにくく感じられるため、学校ごとの案内を見比べると内容が整理しやすくなります。さらに、「自治体独自の条件がないか」も確認することが重要です。

地域によっては、アレルギーなどにより給食を提供できない場合の代替食支援や、多子世帯・所得要件に基づく補助、給食費の徴収方法や督促手続きなど、独自のルールが設けられていることがあります。分からないことは、学校事務室や教育委員会に問い合わせると、請求の理由が明確になりやすくなります。



給食費無償化は広がっているが、まずは自治体の案内を確認しよう

給食費の負担軽減は、確かに広がっています。しかし、2026年4月から始まった制度は、全国で同じ金額が一律に完全無料となる仕組みではありません。国の支援には基準額があり、自治体の給食内容や独自補助によって、保護者負担の有無は変わります。

そのため、「4月から無料と聞いたのに請求がある」という場合でも、すぐに間違いだと決めつける必要はありません。まずは請求の内訳、学校からの通知、自治体からの案内を順に確認することが大切です。

制度の仕組みや自治体独自の補助が理解できれば、不安はかなり減らせます。給食費無償化の流れは今後も進む可能性があるため、最新情報を落ち着いて確認しながら、家計管理に役立てていくとよいでしょう。



出典

文部科学省 学校給食費の抜本的な負担軽減

文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課 学校給食実施状況調査（令和5年5月1日現在）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー