【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,535.99 △317.74（4/14）NASDAQ：23,639.08 △455.35（4/14） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続伸しました。米国とイランが再び協議を行う方向で調整が進んでいることで戦闘終結への期待が株価を支えました。ダウ平均は53ドル高の48,272ドルで取引を開始しました。寄付き直後に下落し、日本時間22時32分に25ドル安の48,192ドルでこの日の安値をつけま