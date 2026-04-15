WBCから続く旅…元オリックスのデール、韓国プロ野球で絶好調ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が終わっても、野球の旅を続けている選手がいる。昨季オリックスで育成選手としてプレーしたジャリッド・デール内野手はWBCに豪州代表として参加。そのまま韓国へ渡りKIAタイガースの正遊撃手として開幕を迎えた。そこから12試合連続安打の大活躍。日韓の野球を体験して感じた差と、大阪での思い出を教えてくれた。「日本の