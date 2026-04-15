4歳になるラグドールの男の子、ルカくんと暮らす飼い主、 LUCA ラグドール（@LUCA_10_24）さん。【アフター写真】どっちも大きく成長し、抱っこ姿も頼もしくなりましたこの日、愛猫のルカくんと、小学6年生になった息子さんの「3年間」のビフォーアフター画像をX（旧Twitter）に投稿。「3年前」と「今」、危うかった抱っこ姿が頼もしくなった息子さんと、一回り大きく成長したルカくんの様子に、多くの反響が寄せられた。「愛」を