4歳になるラグドールの男の子、ルカくんと暮らす飼い主、 LUCA ラグドール（@LUCA_10_24）さん。



【アフター写真】どっちも大きく成長し、抱っこ姿も頼もしくなりました

この日、愛猫のルカくんと、小学6年生になった息子さんの「3年間」のビフォーアフター画像をX（旧Twitter）に投稿。



「3年前」と「今」、危うかった抱っこ姿が頼もしくなった息子さんと、一回り大きく成長したルカくんの様子に、多くの反響が寄せられた。



「愛」を感じるわ

「どちらも大きくなりましたね」



「大きくても可愛いです」



「お子さんが抱っこ上手で猫様が抱っこされ上手でかわいい♡」



「おとなしく運ばれていくラグちゃんの愛を感じるわ」



「ネッコの顔おなじでわらう」



今も昔も「天使のように可愛くて大好き」

飼い主であるLUCA ラグドールさんにお話を聞いたところ、子猫の頃からルカくんは息子さんのことが、息子さんもルカくんのことが大好き。



息子さんは毎晩、枕元にやってくるルカくんと一緒に眠り、毎朝、画像のようにルカくんを抱っこしてリビングまで降りてくるのが日課だったそうだ。



「相変わらずルカと息子は仲良しですが、今はルカは私の横で寝ていることが多いです」（LUCA ラグドールさん）



3年前、当時小学3年生（8歳）だった息子さんは、相棒のような存在であるルカくんのことを、「天使みたい」「世界でいちばん好き」と言って可愛がり、毎日学校から帰ると真っ先にハグで挨拶をしていたという。



「今も息子はルカのことを、天使のように可愛くて大好き、と言っています。ただいまの挨拶も3年前と同じです」（LUCA ラグドールさん）



信頼関係はずっと変わらずに

人懐っこくおだやかな猫種として知られるラグドールだが、ルカくんは特におとなしくて抱っこが大好き。



そして、「3年前」と「今」の画像のように、名前を呼ぶと必ずカメラ目線をくれるそうだ。



「息子の成長と共に一緒にいる時間は減っていくのかもしれません。でも信頼関係はこのまま変わらずにいてほしいです」（LUCA ラグドールさん）



少年として過ごす時間も、猫が過ごす時間も、思うよりもずっと早く過ぎていく。これからもかけがえのない相棒同士、大切な時間を過ごしてほしい。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）