4月14日、水沢競馬場で行われた12R・赤松杯（M2・3歳上・ダ1600m）は、高松亮騎乗の1番人気、ヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）が快勝した。4馬身差の2着にトーセンマッシモ（せん8・岩手・佐藤浩一）、3着にカナオールウェイズ（せん6・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは1:41.3（良）。2番人気で吉原寛人騎乗、リケアカプチーノ（せん4・岩手・菅原勲）は、4着敗退。1着ヒロシクン高松亮騎手「今回は逃げて迎え撃つ