赤松杯・ヒロシクンと高松亮騎手 (C)岩手県競馬組合

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　4月14日、水沢競馬場で行われた12R・赤松杯（M2・3歳上・ダ1600m）は、高松亮騎乗の1番人気、ヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）が快勝した。4馬身差の2着にトーセンマッシモ（せん8・岩手・佐藤浩一）、3着にカナオールウェイズ（せん6・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは1:41.3（良）。

　2番人気で吉原寛人騎乗、リケアカプチーノ（せん4・岩手・菅原勲）は、4着敗退。

1着　ヒロシクン
高松亮騎手
「今回は逃げて迎え撃つ形で臨みました。スタートから意識的に流しましたが、外からプレッシャーをかけられて楽な展開ではありませんでした。向こう正面から自分で動いていくのが勝ちパターン。あとは馬を信じて追い続けました。苦しいレースでしたが、それをはねのけて勝ち切れるのがヒロシクンの強さ。桐花賞で負けた相手たちでしたからね。強い気持ちで臨みましたが、しっかり応えてくれました」

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佐藤師「次走はシアンモア記念」
赤松杯 口取り (C)岩手県競馬組合

佐藤雅彦調教師
「冬期間は昨年と同様、宮城の牧場で休養させて3月中旬にきゅう舎へ戻ってきました。牧場でも乗ってもらいましたし、帰厩後もキッチリ乗り込みましたから納得のいく状態でした。今回はマークがさらに厳しくなると思っていました。ヒロシクンも一つ年齢を重ねましたから、半信半疑のところがありましたが、強い内容で勝ってくれました。レース前は栗駒賞も選択肢に入っていましたが、ここを勝ってくれたので次走はシアンモア記念へ直行します」

ヒロシクン　40戦12勝
（せん7・岩手・佐藤雅彦）
父：ドレフォン
母：エスプリドパリ
母父：ハーツクライ
馬主：瀬谷隆雄
生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】
1着　ヒロシクン
2着　トーセンマッシモ
3着　カナオールウェイズ
4着　リケアカプチーノ
5着　ボウトロイ
6着　グランコージー
7着　ラストマン
8着　プリンスミノル
9着　ヒロイックテイル
10着　ゴールデンシロップ　