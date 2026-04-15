4月14日、水沢競馬場で行われた12R・赤松杯（M2・3歳上・ダ1600m）は、高松亮騎乗の1番人気、ヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）が快勝した。4馬身差の2着にトーセンマッシモ（せん8・岩手・佐藤浩一）、3着にカナオールウェイズ（せん6・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは1:41.3（良）。

2番人気で吉原寛人騎乗、リケアカプチーノ（せん4・岩手・菅原勲）は、4着敗退。

1着 ヒロシクン

高松亮騎手

「今回は逃げて迎え撃つ形で臨みました。スタートから意識的に流しましたが、外からプレッシャーをかけられて楽な展開ではありませんでした。向こう正面から自分で動いていくのが勝ちパターン。あとは馬を信じて追い続けました。苦しいレースでしたが、それをはねのけて勝ち切れるのがヒロシクンの強さ。桐花賞で負けた相手たちでしたからね。強い気持ちで臨みましたが、しっかり応えてくれました」

【水沢・白嶺賞】狭い進路こじ開けV！カナオールウェイズが接戦制す

赤松杯 口取り (C)岩手県競馬組合

佐藤師「次走はシアンモア記念」

佐藤雅彦調教師

「冬期間は昨年と同様、宮城の牧場で休養させて3月中旬にきゅう舎へ戻ってきました。牧場でも乗ってもらいましたし、帰厩後もキッチリ乗り込みましたから納得のいく状態でした。今回はマークがさらに厳しくなると思っていました。ヒロシクンも一つ年齢を重ねましたから、半信半疑のところがありましたが、強い内容で勝ってくれました。レース前は栗駒賞も選択肢に入っていましたが、ここを勝ってくれたので次走はシアンモア記念へ直行します」

ヒロシクン 40戦12勝

（せん7・岩手・佐藤雅彦）

父：ドレフォン

母：エスプリドパリ

母父：ハーツクライ

馬主：瀬谷隆雄

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 ヒロシクン

2着 トーセンマッシモ

3着 カナオールウェイズ

4着 リケアカプチーノ

5着 ボウトロイ

6着 グランコージー

7着 ラストマン

8着 プリンスミノル

9着 ヒロイックテイル

10着 ゴールデンシロップ