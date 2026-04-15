改革派の地方議員たちの執行部批判で大紛糾した、れいわ新選組の臨時総会。怒号が飛び交う中、看護師出身の女性地方議員が「誰もが言い出せなかった質問」を山本氏に投げかけた。（全3回の第3回）＊＊＊【音声公開】「火炎瓶闘争を支持します」。れいわの地方議員たちを唖然とさせた大石晃子氏の「過激左翼発言」生音声第2回【「なぜ太郎さんは病気で議員を辞めたのに党の代表にだけは居座るの？」れいわ臨時総会でとうとう