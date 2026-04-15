THE ALFEE THE ALFEEが、舘ひろし主演の映画『免許返納!?』（6月19日公開）の主題歌を担当することが15日、発表された。実写邦画の主題歌を手掛けるのは、1989年の『将軍家光の乱心 激突』以来、実に37年ぶりとなる。【動画】映画『免許返納!?』主題歌予告今回の主題歌タイトルは「Crossroad -愛の免許返納-」。作詞作曲を担当した高見沢俊彦は、「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけない世