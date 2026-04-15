

THE ALFEE

THE ALFEEが、舘ひろし主演の映画『免許返納!?』（6月19日公開）の主題歌を担当することが15日、発表された。実写邦画の主題歌を手掛けるのは、1989年の『将軍家光の乱心 激突』以来、実に37年ぶりとなる。

【動画】映画『免許返納!?』主題歌予告

今回の主題歌タイトルは「Crossroad -愛の免許返納-」。作詞作曲を担当した高見沢俊彦は、「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常に嬉しいオファーでした」とコメント。

楽曲制作にあたり、高見沢は主演の舘ひろしが持つ「距離のある色気」や「格好よく在り続ける」佇まいを深く考察。「華麗なる舘さんのイメージ」をブラスセクションを整えたアレンジで表現し、人生の分岐点（クロスロード）に立つ大人の悲喜こもごもを、疾走感あふれるロックサウンドと重厚なコーラスで包み込んだ渾身の一曲に仕上げた。

THE ALFEEは59作連続シングルTOP10入り、2025年には、男性アーティスト歴代1位となる記録を達成。通算ライブ本数は3000本。4月17日の公演をもって、前人未踏の3000本突破という偉業を成し遂げる。50年間、一度もブレーキを踏まずに音楽シーンの最前線を走り続けてきた彼らが、「免許返納」というアイロニカルなテーマを歌う構図は、本作のコメディ要素と絶妙にリンクしている。

2025年に芸能活動50周年を迎える舘ひろしと、2024年にデビュー50周年を迎えたTHE ALFEE。半世紀にわたりトップを走り続けてきた“音楽界”と“映画界”のレジェンドが、2026年の夏、ついに銀幕で共演を果たす。高見沢は「舘さんをはじめ、豪華なキャスト陣が揃い、今年の映画の目玉ではないかと確信しております。それに僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました」と、楽曲への強い自信を覗かせている。

映画『免許返納!?』は、6月19日より全国で公開。最新予告映像では、THE ALFEEの熱量あふれるサウンドが、舘ひろし演じる主人公・南条弘の葛藤と爆走を加速させている。