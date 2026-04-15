[4.14 欧州CL準々決勝第2戦](アンフィールド)※28:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 6 ミロシュ・ケルケズDF 30 ジェレミー・フリンポンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 9 アレクサンデル・イサクFW 22 ウーゴ・エキティケ控