5月15日に公開されるPerfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の予告映像が解禁となった。【動画】3人がスタッフにコールドスリープを伝える場面…Perfumeドキュメンタリー映画予告映像結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にしたメジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に、突然の“コールドスリープ”を発表し、多くのファンに衝撃