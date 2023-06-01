Perfume、ドキュメンタリー映画の予告映像解禁 スタッフに“コールドスリープ”伝えるシーンも
5月15日に公開されるPerfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の予告映像が解禁となった。
【動画】3人がスタッフにコールドスリープを伝える場面…Perfumeドキュメンタリー映画予告映像
結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にしたメジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に、突然の“コールドスリープ”を発表し、多くのファンに衝撃を与えた。本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目となるPerfumeのドキュメンタリー映画だ。
コールドスリープ突入前のラストライブとなった昨年9月22日、23日開催の『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト、人として成長し大人になった3人が、それぞれ変わってきたもの、変わらずにあり続けるものを紐解いていく。
今回解禁となった予告映像は「活動凍結、一度したいと思っています」と、長年Perfumeを支えてきたライブスタッフに、3人がコールドスリープを伝える場面から始まる。アーティストとして25年間全力で駆け抜けたPerfumeの軌跡と、それぞれの人生の選択が重なり合い、「いつかの未来でより輝くために」という想いに繋がっていく。3人を25年間近くで見守ってきた演出家・MIKIKOの涙。あ〜ちゃん、かしゆか、のっちが涙ながら語る「Perfume」という存在。多くのファン、そして世間に衝撃を与えたコールドスリープ発表の裏側と、映画で初めて明かされる3人の“今”の想いが垣間見える予告映像となっている。
同映画の監督は、NHK入局後に『紅白歌合戦』『MUSIC JAPAN』『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』など多くの音楽番組を担当し、Perfumeの『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』、細野晴臣の『NO SMOKING』、『SAYONARA AMERICA』、LiSAの『LiSA Another Great Day』、くるりの『くるりのえいが』などを手がけてきたドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。
【動画】3人がスタッフにコールドスリープを伝える場面…Perfumeドキュメンタリー映画予告映像
結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にしたメジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に、突然の“コールドスリープ”を発表し、多くのファンに衝撃を与えた。本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目となるPerfumeのドキュメンタリー映画だ。
今回解禁となった予告映像は「活動凍結、一度したいと思っています」と、長年Perfumeを支えてきたライブスタッフに、3人がコールドスリープを伝える場面から始まる。アーティストとして25年間全力で駆け抜けたPerfumeの軌跡と、それぞれの人生の選択が重なり合い、「いつかの未来でより輝くために」という想いに繋がっていく。3人を25年間近くで見守ってきた演出家・MIKIKOの涙。あ〜ちゃん、かしゆか、のっちが涙ながら語る「Perfume」という存在。多くのファン、そして世間に衝撃を与えたコールドスリープ発表の裏側と、映画で初めて明かされる3人の“今”の想いが垣間見える予告映像となっている。
同映画の監督は、NHK入局後に『紅白歌合戦』『MUSIC JAPAN』『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』など多くの音楽番組を担当し、Perfumeの『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』、細野晴臣の『NO SMOKING』、『SAYONARA AMERICA』、LiSAの『LiSA Another Great Day』、くるりの『くるりのえいが』などを手がけてきたドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。