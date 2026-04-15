◇ファーム・リーグ阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）「左手首関節炎」から再起を期すドラフト1位・立石が、3月25日のファーム・リーグ、オリックス戦以来、20日ぶりに実戦復帰を果たした。14日の同リーグ、ソフトバンク戦に「5番・左翼」で出場。3打数無安打2三振も、順調な回復ぶりを披露した。「段階を踏んで、試合にしっかり出場できた。良くなってきている」復帰即、左翼のポジションで“猛特訓”を