スポニチ

写真拡大

　◇ファーム・リーグ　阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日　SGL尼崎）

　「左手首関節炎」から再起を期すドラフト1位・立石が、3月25日のファーム・リーグ、オリックス戦以来、20日ぶりに実戦復帰を果たした。14日の同リーグ、ソフトバンク戦に「5番・左翼」で出場。3打数無安打2三振も、順調な回復ぶりを披露した。

　「段階を踏んで、試合にしっかり出場できた。良くなってきている」

　復帰即、左翼のポジションで“猛特訓”を受けたことに意味がある。試合後は左翼で約30分間の特守を敢行。平田2軍監督は「元気なんでね。（左翼で復帰戦を迎えた理由は）レフトやからな。それだけの話よ」と説明した。試合前練習、試合、そして試合後と、まさに“左翼漬け”の一日を過ごした。

　「SGLで初めて外野を守れたことは良かった」

　甲子園球場と同じサイズでつくられているSGL尼崎での実戦守備。それは昇格へ向けた準備の一つだ。現在、1軍では高卒5年目の中川が打率・059と低迷するなど「右打者の左翼手」が苦しんでいる。本職は内野の黄金ルーキーが左翼の守備を無難にこなすことができれば、大きな戦力となる。「早くああいう（1軍）メンバーの中に入れるように」。必要とされたポジションで輝くため、ひたすら研さんを積む。　（松本　航亮）

　阪神・正広立石の経過

　▽1月17日　SGL尼崎での新人合同自主トレのベースランニング中に下肢の張りを訴える。

　▽同19日　大阪府内の病院で「右脚の肉離れ」の診断。

　▽同29日　屋外での練習を再開。

　▽2月1日　春季キャンプは具志川組（2軍）スタート。

　▽同18日　故障後初めて屋外で投手の投げたボールを打ち、7本の柵越え。

　▽3月6日　2軍全体練習で「左翼」で守備練習。

　▽同14日　SGL尼崎でのライブBP（実戦形式の打撃練習）で2本塁打。

　▽同17日　ファーム・リーグのオリックス戦に「5番・DH」で実戦デビュー。2回の第1打席で左前打を放ち“実戦初打席初安打”をマーク。

　▽同19日　ファーム・リーグのオリックス戦でプロ1号となる満塁本塁打。

　▽同28日　大阪市内の病院で「左手首の関節炎」と診断されたと球団が発表。

　▽同31日　SGL尼崎での残留練習に参加し、右手のみのティー打撃。

　▽4月8日　SGL尼崎での残留練習で屋外フリー打撃を再開。バックスクリーン直撃弾を含む4本の柵越えを披露。