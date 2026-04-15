記事ポイントジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網拡大や商品力向上が期待できます。新会社はリアルとデジタルを連携し、買い物しやすい環境づくりを進めます。専門店集合型ホームセンター構想が、地域に根ざした専門性の高い売場づくりにつながります。 ジョイフル本田とアークランズが、経営統合に向けて動き出します。新たなホームセンター運営会社は、店舗の広がりと専門性の高い売場づくりを通じて、より便