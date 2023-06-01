記事ポイントオレフィーチェのジュエリー500点以上を自由に試着できる体験イベントが福岡で開催スタッフによる接客がない完全セルフサービス型で自分のペースで見て回れる会場は福岡・大名のUNION SODA、4月17日から19日まで3日間実施 ジュエリー工房オレフィーチェが、体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を開催します。500点以上のジュエリーを自由に試着できる、完全セルフサービス型のイベントです。福岡・大名の会場