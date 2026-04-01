福岡で楽しむ自由試着体験！ ジュエリー工房Orefice「ジュエルーム in 福岡」

記事ポイント オレフィーチェのジュエリー500点以上を自由に試着できる体験イベントが福岡で開催スタッフによる接客がない完全セルフサービス型で自分のペースで見て回れる会場は福岡・大名のUNION SODA、4月17日から19日まで3日間実施 オレフィーチェのジュエリー500点以上を自由に試着できる体験イベントが福岡で開催スタッフによる接客がない完全セルフサービス型で自分のペースで見て回れる会場は福岡・大名のUNION SODA、4月17日から19日まで3日間実施

ジュエリー工房オレフィーチェが、体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を開催します。

500点以上のジュエリーを自由に試着できる、完全セルフサービス型のイベントです。

福岡・大名の会場で、着け心地や輝きを自分のペースで確かめられます。

ジュエリー工房Orefice「ジュエルーム in 福岡」

イベント名：ジュエルーム in 福岡開催日：2026年4月17日(金)〜4月19日(日)会場：UNION SODA（ユニオン・ソーダ）住所：福岡県福岡市中央区大名1-1-3-201アクセス：西鉄「天神駅」より徒歩約8分、地下鉄「天神駅」より徒歩約10分

「ジュエルーム in 福岡」は、オレフィーチェのジュエリーを実際に手に取りながら試着できる体験型イベントです。

2025年12月に東京で実施した形式と同じ、完全セルフサービス型で開催されます。

会場では、来場者が自分のペースでジュエリーを見比べながら、着け心地や輝きをじっくり確かめられます。

500点以上のジュエリーを自由に試せる

展示数：500点以上形式：完全セルフサービス型スタッフ常駐：なし向いている人：実物を見て確かめたい人、接客なしで選びたい人、気になる商品を試着したい人

スタッフによる接客を行わないため、気負わずにジュエリー選びを楽しめます。

商品を比較しながら、ゆったりと見て回れる空間設計も特徴です。

手持ちのジュエリーとのコーディネートを会場で確認したい人にも向いています。

専門スタッフへの相談やサイズ、カスタマイズの提案を希望する場合は、オンライン接客の利用が案内されています。

ブランド初のオープンアクセス型店舗オープン後の開催

ブランド誕生：2009年拠点移転：2016年に南青山へ移転新店舗：2026年3月に「OREFICE 表参道店」をオープン

オレフィーチェは、確かな品質のジュエリーを適正な価格で届けたいという思いから2009年に誕生したブランドです。

戸越銀座の小さなアトリエからスタートし、「レガトゥーラ」シリーズや「ラウラ」シリーズなどを展開してきています。

近年は既存店舗の売上や来店客数が伸び、百貨店でのポップアップストアも好評を集めています。

2026年3月には、ブランド初のオープンアクセス型店舗「OREFICE 表参道店」もオープンしています。

福岡でオレフィーチェのジュエリーをまとめて試せる機会です。

スタッフ対応のない会場なので、見たい順に見て、気になるアイテムを落ち着いて比べられます。

オンラインで気になっていたジュエリーを実物で確かめたい人にも役立つイベントです。

オレフィーチェ「ジュエルーム in 福岡」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジュエルーム in 福岡はいつ開催されますか？

A. 2026年4月17日(金)から4月19日(日)までの3日間開催されます。

Q. 会場ではスタッフに相談できますか？

A. 完全セルフ型のため会場に常駐スタッフはいません。

相談やサイズ、カスタマイズの提案を希望する場合はオンライン接客の利用が案内されています。

Q. どのくらいのジュエリーを試着できますか？

A. 会場では500点以上のジュエリーを自由に試着できます。

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