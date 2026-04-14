Red Velvetのキム・イェリム、俳優のカン・サンジュンが主演する韓国ドラマ『Azure Spring』が、20日（毎週月曜 深0：00〜）からABEMAで、韓国に先駆け世界最速・国内独占無料配信されることが決定した。【場面ショット】水泳選手だったアンナを演じるRed Velvetのキム・イェリム同作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが