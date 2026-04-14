“海女”キム・イェリム＆“海男”カン・サンジュン、人生の意味を再び見つけ出す 韓国ドラマ『Azure Spring』、“韓国より早く”ABEMAで配信決定
Red Velvetのキム・イェリム、俳優のカン・サンジュンが主演する韓国ドラマ『Azure Spring』が、20日（毎週月曜 深0：00〜）からABEMAで、韓国に先駆け世界最速・国内独占無料配信されることが決定した。
【場面ショット】水泳選手だったアンナを演じるRed Velvetのキム・イェリム
同作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマ。
砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって、海はただの波ではなく、道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していく。
そんなアンナを演じるのは、Red Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演するカン・サンジュン。
本作は、チャン・ドクヒョンによる同名の人気ウェブ漫画を実写化した作品で、ABEMAでの配信が世界最速での配信となる。
■キャラクター紹介
▼アンナ
かつて将来を嘱望された青少年国家代表の水泳選手だったアンナは、負傷により選手生活を断たれ、すべての夢が粉々に砕け散ってしまった。行き場を失った彼女は、思い切って母の故郷を訪れ、そこで、正体のわからない男・ドクヒョンと出会う。ぎこちなく不自然な同居生活は、やがて二人の予想もしなかった旅の幕を開けることになる。
▼ドクヒョン
かつて特殊部隊に所属していたドクヒョンは、「人を殺した男」という暗い噂を背負ったまま、過去5年間、海辺の村で暮らしてきた。消えない過去に囚われ、人との距離を置きながら、海辺の裏に根を下ろし、自らを孤立させたまま潜り仕事に励む、事情を抱えた男。深い海に沈んだ傷と秘密を胸に抱え、生きている。
【場面ショット】水泳選手だったアンナを演じるRed Velvetのキム・イェリム
同作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマ。
そんなアンナを演じるのは、Red Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演するカン・サンジュン。
本作は、チャン・ドクヒョンによる同名の人気ウェブ漫画を実写化した作品で、ABEMAでの配信が世界最速での配信となる。
■キャラクター紹介
▼アンナ
かつて将来を嘱望された青少年国家代表の水泳選手だったアンナは、負傷により選手生活を断たれ、すべての夢が粉々に砕け散ってしまった。行き場を失った彼女は、思い切って母の故郷を訪れ、そこで、正体のわからない男・ドクヒョンと出会う。ぎこちなく不自然な同居生活は、やがて二人の予想もしなかった旅の幕を開けることになる。
▼ドクヒョン
かつて特殊部隊に所属していたドクヒョンは、「人を殺した男」という暗い噂を背負ったまま、過去5年間、海辺の村で暮らしてきた。消えない過去に囚われ、人との距離を置きながら、海辺の裏に根を下ろし、自らを孤立させたまま潜り仕事に励む、事情を抱えた男。深い海に沈んだ傷と秘密を胸に抱え、生きている。