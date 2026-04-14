ラ・リーガのレアル・マドリードがFWの放出を検討しているようだ。『The Athletic』によると、その選手はユース出身のゴンサロ・ガルシア。22歳のCFで、夏のクラブW杯で存在感を発揮。今季はここまで33試合に出場して6ゴール2アシストを記録している。ただ、そのほとんどは途中出場での出番が多く、全コンペティション合わせてもプレイタイムは1190分とそれほど多くない。同メディアによると、クラブはガルシアに継続した出場機会