大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月13日(日本時間14日)ロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・メッツ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が本拠地で行われたメッツ戦に「1番・DH」で先発出場、3試合連続先頭打者本塁打が期待された初回の第1打席は死球となり、記録の継続はならなかった。 この日は4打数無安打、1三振、1死球、1得点に終わったが、連続試合出塁は「47