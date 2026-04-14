2018年平昌オリンピックのスピードスケート女子団体パシュートと、マススタート種目で金メダルを獲得した高木菜那のマネージャー公式Instagramが4月13日に更新され、妹の高木美帆とのバスターミナルでの2ショットが話題になっている。マネージャーは《とあるロケ。ありがとうございました！バスターミナルにいるけど、バス旅ではありませんよ（笑） バス旅ファンの皆様からコメント来そうなので先にお伝えしておきます》とつづ