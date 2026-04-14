¹âÌÚºÚÆá¡¢ÈþÈÁ¤È¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¡Ö¥Ð¥¹Î¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ°²¡¤·¤â¡Ä¡È»ÐËå¶¦±é¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¡¡2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚºÚÆá¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¸ø¼°Instagram¤¬4·î13Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ëå¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤È¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ô¤È¤¢¤ë¥í¥±¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥¹Î¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë ¥Ð¥¹Î¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍè¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÀè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·Ú°æÂô±ØËÌ¸ý¤Î4ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¥Ð¥¹Ää¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÁ°¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤ÏÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤È¤â¤Ë¶â¥á¥À¥ë¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÆ±¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡ÈºÇ¶¯»ÐËå¡É¤À¡£»Ð¤ÎºÚÆá¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Ëå¤ÎÈþÈÁ¤Ï2026Ç¯4·î6Æü¤Ë°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹W¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÃÆ¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½ÃÇÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤È¥Î¥ê¤Î¤è¤µ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ð¥¹Î¹¤Î½÷²¦¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¤«¤éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÇú¾å¤¬¤êÃæ¤Ç¤¹¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ô¥Ð¥¹Î¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Õ¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ô¥Ð¥¹Î¹¤¸¤ã¤ó¡ÊÇú¡Ë¡Õ
¡Ô»ÐËå¤Ç¥Ð¥¹Î¹½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô»ÐËå¤Ç¥Ð¥¹Î¹¡¢ÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡Ø¥Ð¥¹Î¹¡Ù¤Ç¤Î»ÐËå¶¦±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö6Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÇÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤Äê¡Ù¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ø¸½Ìò¤Î¤³¤í¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¶¹¤¤À¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¹¤²¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ÐËå¤Ç¤Î¥í¥±¤â¤½¤Î·Ð¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»ÐËå¤Ç¤Î¡Ø¥Ð¥¹Î¹¡Ù¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£