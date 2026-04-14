山形県内はきょうもあたたかく、お花見日和になりました。 【写真を見る】菜の花と大きな一本桜の共演！ 推定樹齢400年「貫津の種まき桜」が見ごろ（山形・天童市） きょうは菜の花と桜が同時に楽しめる場所を紹介します。 「道の駅・天童温泉」からおよそ１キロ。天童市・貫津地区の道路沿いに大きな一本桜があります。 大内希美アナウンサー「青空に力強く伸びる枝には淡いピンク色の桜が咲き誇っています。周りには菜