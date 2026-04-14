春の関東高校野球県予選は１４日、県内６球場で１回戦の残り１２試合が行われました。 伊勢崎市のセブンナッツスタジアム、桐生清桜はコールド勝ち。桐生は完封勝利です。高崎城南球場、大間々がコールド勝ち館林商工は接戦をものにしました。 オリエントスタジアムぬまた、前橋工業は３対２で伊勢崎商業を下しました。利根商業は６回コールド勝ちです。 グレースイン前橋市民球場、高崎商業が８対