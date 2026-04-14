TCL JAPAN ELECTRONICSは3月19日〜5月8日23時59分の期間、4K Mini LEDテレビ「TCL A400 Pro」シリーズの先行支援受付を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて実施している。ラインアップは、43V型（43A400 Pro）、55V型（55A400 Pro）、75V型（75A400 Pro）の3モデル。通常販売価格は、43V型が8万9800円、55V型が14万9800円、75V型が27万8000円。●アート × テレビの価値を検証「TCL A400 Pro」シリーズは、テ