【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が、4月22日に発売される『VOCE』6月号通常版のカバー＆特集に初登場する。 ■「家でもあまり座らない」（宮舘涼太） 特集テーマは「美って強さ。強さって美だてBeauty upDATE！」。指先の隅々まで美しく力強いパフォーマンスはもちろん、佇まい、精神的なタフネスなど、軸のぶれない“美”を感じさせる宮舘。『VOCE』ではその秘密にアプロ&#