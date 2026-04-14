Snow Man宮舘涼太、リラックス感があるナチュラルな表情を披露！「こんな姿を見たかった！」

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Snow Manの宮舘涼太が、4月22日に発売される『VOCE』6月号通常版のカバー＆特集に初登場する。

■「家でもあまり座らない」（宮舘涼太）

特集テーマは「美って強さ。強さって美 だてBeauty upDATE！」。指先の隅々まで美しく力強いパフォーマンスはもちろん、佇まい、精神的なタフネスなど、軸のぶれない“美”を感じさせる宮舘。『VOCE』ではその秘密にアプローチすべく、大ボリュームのインタビューを実施。ロングインタビューはもちろん、「舘様ビューティ」の最新情報を、多数のQ＆Aで届ける。

そして、都会の一室で美しい光に包まれた宮舘を撮り下ろした写真たちも必見。忙しい宮舘が朝目覚め、スイッチONし、出かけるまでをイメージしたフォトストーリーで、様々なシーンの姿をとらえた。“ロイヤル”と称されることも多い宮舘のリラックス感があるナチュラルな表情、そして多彩なシチュエーションに「こんな姿を見たかった！」、と感じるカット満載となっている。

『VOCE』撮影現場でも「紳士」かつ「真摯」な姿勢でのぞんだ宮舘。「家でもあまり座らない」との言葉どおり、撮影合間のインタビューを「このままで大丈夫です」とスタンディングスタイルで行うひと幕も。終始、軽やかなポジティブオーラを漂わせながら取り組んだストーリーに溢れる「宮舘涼太力」を堪能しよう。

なお、通常版には特別付録として、プレミアム感溢れるカットを収めた「“メロだて”スペシャルピンナップ」が付く。4面どちらも、優しい眼差しがココロを潤すこと間違いなしの美ビジュアルとなっている。

■書籍情報

2026.04.22 ON SALE

『VOCE』2026年6月号 通常版

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

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