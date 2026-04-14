警察の精鋭たちが登山者を守ります。石川県警の山岳遭難救助隊が14日発足し、ヘリを使った救助訓練が行われました。2026年度、山岳遭難救助隊の隊員に選ばれたのは、県警察本部や各警察署の警察官24人です。竹田勇生活安全部長は隊長に指定書を手渡し「隊員であることに誇りを持ち、救助技術の向上に努めてほしい」と訓示しました。記者リポート「空からの捜索と救助を行う県警ヘリを使い、これから隊員が訓練に臨みます」「いかな