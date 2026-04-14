サイバートラックでロンドンのミーティングへロンドン南西部のウィンブルドン・ビレッジでは、毎月第1日曜日に「サウスサイド・ハッスル」と呼ばれるカーミーティングが開かれている。クラシックカーからスーパーカーまで、クルマ好きが思い思いに集まり、愛車を語らうイベントだ。【画像】視覚的な衝撃生むステンレス・ボディテスラ・サイバートラックモデルSに3、X、Yも全128枚サム・セッパラ氏は、そこへテスラ・サイバー