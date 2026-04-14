サイバートラックでロンドンのミーティングへ

ロンドン南西部のウィンブルドン・ビレッジでは、毎月第1日曜日に「サウスサイド・ハッスル」と呼ばれるカーミーティングが開かれている。クラシックカーからスーパーカーまで、クルマ好きが思い思いに集まり、愛車を語らうイベントだ。

【画像】視覚的な衝撃生むステンレス・ボディ テスラ・サイバートラック モデルSに3、X、Yも 全128枚

サム・セッパラ氏は、そこへテスラ・サイバートラックで乗り込むという。四輪駆動でトリプルモーターという845psの最強仕様、サイバービーストで。そんな情報を耳にした筆者は、参加者の反応を知りたくて、助手席への同乗を申し込んでみた。



テスラ・サイバートラック（海外仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

セッパラは、2026年1月にカリフォルニアからこのトラックを輸入したそうだ。バイワイヤ方式のステアリングや安全性への懸念を理由に、英国では車両認証を得られていない。グレートブリテン島のナンバーを得るのは、かなりハードルが高い。

ただし本土で税金を収め、車両が登録されており、任意保険に加入すれば、最長1年間の猶予期間を得られ、その内の6か月は英国の公道を走れる。ナンバーなしでも。彼がロンドンの道を走るのは、これが初めてらしい。

「このクルマが巻き起こす反応が面白い」

セッパラは、アメリカ・カリフォルニアで暮らすIT系の起業家。サイバートラックには魅了されていると話す。「良くも悪くも、このクルマが巻き起こす反応が面白いんです。操縦性も優れていて、他のアメリカ車とはまったく違います。それに、とても安全です」

英国では利用できないが、自律運転機能が備わり、隣の州まで出かけることもあるとか。根っからのクルマ好きで、フェラーリ488 スパイダーや、フォルクスワーゲン・タイプ1などが普段の足。もちろんピックアップトラック、フォードF-350も所有する。



テスラ・サイバートラック（海外仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

このサイバートラックでは、自社で開発中のカメラ・システムをテストしている。ルーフ周辺に、その黒い物体が突き出ている。「ボディの後ろへ、テスト車両だとステッカーを貼っている理由です。警察官の警戒心も、緩めることができると思いますし」

視覚的な衝撃を生むステンレス製ボディ

筆者がサイバートラックを目の当たりにするのは、今回が初めて。ステンレス製のボディは、視覚的な衝撃を生む。雨がちな英国で約2か月、外に停めていたそうだが、カリフォルニアにいた時と同じように輝いている。水垢は、噂ほど目立たない。

製造品質の管理が大変だと耳にするが、ボディパネルの継ぎ目はピシッと揃っている。リコールは、まだ1度だけだという。荷台にはライトバーが備わり、外部給電ソケットも付いている。シャッター状の電動トノカバーがカッコいい。



サウスサイド・ハッスルへやって来たサイバートラック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そんな会話を交わしつつ、サウスサイド・ハッスルへ。会場近くの脇道には、スマホやカメラを手にしたクルマ好きが並んでいた。サイバートラックが近づくと、彼らが一斉に近寄ってくる。そんな反応へ応えるべく、セッパラはスピードを落とす。

街歩きする映画スターのような人だかり

何度か筆者もこの会場を訪れているが、ここまでの熱い視線は初めて。映画スターが街歩きするように、徐行するサイバートラックの後ろには人だかり。後輪操舵システムが備わり、狭い駐車枠へエッジーなボディはすんなり収まった。

セッパラが降りると、質問攻め。取り囲む人たちは笑顔だが、筆者が感想を伺うと、あまりポジティブには捉えていないらしい。普段は、古いロータスなどが主役。見た目が酷いとか、大きすぎるとか、電気自動車は退屈だとか、そんな発言が中心だった。



サウスサイド・ハッスルへやって来たサイバートラック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それでも、サイバートラックへ多くの人が喜んでいた。持ち込んだセッパラへ、感謝していた。当日の話題を総ざらいにし、翌日のSNSでもバズっていたことは間違いない。

「楽しかったですよ。みんな笑顔で質問してくれました。好意的な反応が多かったです。アメリカでは、サイバートラックを目にするのは日常的なこと。稀に強く反発する人もいますが、ここでは歓迎されていると感じましたね」

気に入る英国人を見つけるのは難しい？

サウスサイド・ハッスルの会場やSNSで聞かれた声を、いくつかご紹介しよう。

「サイバートラックは大きすぎますね。見た目は個性的ですが、この土地で気に入ってくれる人を見つけるのは難しいでしょう。自分は欲しいとは思いません」D.S



サウスサイド・ハッスルへやって来たサイバートラック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「こんなクルマが公道を走れるなんて信じられません。画一的なモデルが多い中で、日産キューブやフィアット・ムルティプのように、個性的なデザインは良いですね」L.C

「個性的。サイズも重さもクレイジー。これが沢山走る光景は見たくないかも」C.A

「アメリカから輸入できる、もっとカッコ良いクルマは他にもあったはずです。なぜ部品の寄せ集めみたいな、これを選んだのでしょう」W

「今までで1番、人だかりができていました。直線とエッジだらけ。クールですが、カッコいいとは思いません」E.W