日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１３日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は「芸人上京物語２０２６」。「Ｍ−１グランプリ２０１９」で決勝進出を果たしたお笑いコンビ・からし蓮根の伊織ラッキーが出演した。伊織ラッキーは昨年にコンビで上京したが「１年前ってキラキラしてたな…。『本当にＭ−１優勝するぞ！』とか…」と述懐。つづけて、２０２２年にＭＢＳの藤林温子アナウンサーと離婚したことなど