日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１３日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は「芸人上京物語２０２６」。「Ｍ−１グランプリ２０１９」で決勝進出を果たしたお笑いコンビ・からし蓮根の伊織ラッキーが出演した。

伊織ラッキーは昨年にコンビで上京したが「１年前ってキラキラしてたな…。『本当にＭ−１優勝するぞ！』とか…」と述懐。

つづけて、２０２２年にＭＢＳの藤林温子アナウンサーと離婚したことなどを振り返りつつ「上京した理由は気持ちを変えたかった。大阪で仕事はあったんですけど、Ｍ−１とかで結果も出てこなくなって…」と心境を吐露。

さらに伊織ラッキーは「心機一転、行こうって来たんですけど。正直、内心では大阪から逃げたかったっていう気持ちもあるし。借金とか慰謝料を本当にすごい金額たんまり払って…」と打ち明けた。

大悟は「まあ、離婚したからね。借金と慰謝料って東京に来ても払わんとあかんで」と苦笑した。

伊織ラッキーは「だから（借金が）全然減らなくなっちゃって…。仕事するしかないんですよ。稼ぎがマジで変わってない。下がってもないし、増えてもないっていう」と現状を明かした。

大悟は「これ、気を付けた方がエエで。『あれ？東京出て行って、そんなに思ったよりうまくいってないぞ？でも給料はそんな減ってないぞ…』みたいな」と話し「（東京は）劇場とかいろい営業とか。入れてくれるから。で、５年で死ぬで？当然。山ほどおるやん」と真顔でアドバイス。

伊織ラッキーは「焦りまくってます。正直…。怖くなってます。めっちゃ…」と、うなずいていた。

伊織ラッキーは、２０２０年にＭＢＳの藤林アナと結婚したが２０２２年に離婚している。