前橋市内の高校では、デジタル社会の課題をテーマに生徒たちが大学の教授と議論を交わしました。 共愛学園高校では、文部科学省が進める「ＤＸ加速化促進事業」の一環として、２０２４年から論理コミュニケーション教育に力を入れています。 １４日には２年生約３３０人が参加して「高校生議論会」が開かれ、１年間にわたり、論理的な記述力やコミュニケーション力を学んだ成果を発表しました。テーマ