JR男鹿駅近くに新たにピザの専門店がオープンすることになり、お披露目されました。街歩きを楽しむ新たな仕掛けも施され、地域活性化に期待が高まっています。JR男鹿駅から700メートルほどの所にある、鉄工所だった建物です。ここをリノベーションして男鹿市内で初めてという専門店がまもなくオープンします。14日、報道機関に初めてお披露目されました。稲とアガベ岡住修兵社長「このPZというピザ屋で