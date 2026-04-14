【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『不屈に花』は、WONKの江崎文武さんと一緒に編曲していくなかで、音楽についての多くを勉強させてもらえた楽曲」（jo0ji） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。4月はシンガーソングライター・jo0jiが担当MCとして登場。 4月14日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、昨年9