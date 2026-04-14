jo0ji、Sony Music短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』起用の「不屈に花」を作りながら音楽を学んだエピソードを振り返る

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■「『不屈に花』は、WONKの江崎文武さんと一緒に編曲していくなかで、音楽についての多くを勉強させてもらえた楽曲」（jo0ji）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。4月はシンガーソングライター・jo0jiが担当MCとして登場。

4月14日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、昨年9月にリリースした「不屈に花」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、jo0jiの『不屈に花』です」と自身で曲紹介。そして「現在、Sony Music 短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』にて、乃木坂46の遠藤さくらさんが主演する、この曲をドラマ仕立てにしたWebムービーが公開中です。“#あの日の春の歌”で検索の上、ぜひご覧ください」と映像作品を告知して、番組をスタートしたこの日。

「実はこの曲、現在のバージョン以前にデモから自分でアレンジしたバージョンがありました。それをYouTubeや配信で出してから一年後くらいに、江崎文武さん（WONKのメンバー、映画音楽やドラマの劇伴などでも知られる）と一緒にあらためて編曲しなおしたんです」と、現在のバージョンに至る経緯を話したjo0ji。

「こうした経緯があるので、『不屈に花』は自分でもっとも手を入れた曲ですし、この曲を作りながら音楽のいろいろなことを勉強させてもらったな、という思い出がたくさんあります」と当時を思い返し、「『このメロディにこういうコードを当てるんだ』といったことも、文武さんとアレンジ作業をしていくなかで知ることができて、本当に多くの学びが得られた曲ですね」としみじみ語った。

なお、現在YouTubeではjo0ji「不屈に花」Official Live Video at Zepp Shinjuku 2026.1.17が公開中。ライブのオリジナルアレンジの「不屈に花」もぜひ楽しんでみて欲しい。

jo0jiの最新情報は、公式サイトにて確認を。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

4月14日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

jo0ji OFFICIAL SITE

https://jo0ji.com/