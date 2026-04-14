バルセロナは現地４月14日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグでアトレティコ・マドリーと敵地で対戦する。８日にホームで行なわれた第１レグは０−２で敗戦。44分にパウ・クバルシが最終ラインの背後に抜け出したジュリアーノ・シメオネを倒してしまい、レッドカードを受けて一発退場。このプレーで与えたFKをFWフリアン・アルバレスに決められて先制点を献上。さらに70分にも追加点を与えた。スペイ