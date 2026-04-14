4月14日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、トランプ大統領がホルムズ海峡を「逆封鎖」したという東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、アメリカとイランの戦闘終結協議が物別れに終わり、トランプ大統領がイランに対してホルムズ海峡を逆封鎖し、海峡の掌握に乗り出したとある。海峡の事実上の封鎖を続けるイランの交渉カードを無効化し、原油による収入を締め上げる